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Земельные участки в koinoteta akrountas, Кипр

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Akrounda, Кипр
Земельные участки 1 комната
Akrounda, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 78,000
Продается земельный участок площадью 567 кв.м. В Лимассоле. На территории подведена вода. Им…
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