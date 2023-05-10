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Земельные участки с видом на горы в koinoteta agiou tychona, Кипр

6 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Ayios Tychonas, Кипр
Земельные участки 1 комната
Ayios Tychonas, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Земельные участки 1 комната в koinoteta agiou tychona, Кипр
Земельные участки 1 комната
koinoteta agiou tychona, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,100,000
Земельные участки 1 комната в Ayios Tychonas, Кипр
Земельные участки 1 комната
Ayios Tychonas, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,300,000
Земельные участки 1 комната в Ayios Tychonas, Кипр
Земельные участки 1 комната
Ayios Tychonas, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 180,000
Земельные участки 1 комната в koinoteta agiou tychona, Кипр
Земельные участки 1 комната
koinoteta agiou tychona, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,750,000
Земельные участки 1 комната в koinoteta agiou tychona, Кипр
Земельные участки 1 комната
koinoteta agiou tychona, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,300,000
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