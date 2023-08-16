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Земельные участки в Kiti, Кипр

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Meneou, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 25461 кв.м. В Ларнаке. Территориальная зона: Т2а Коэффи…
€ 2,700,000
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