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Земельные участки в Никосия, Кипр

18 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Строволос, Кипр
Земельные участки 1 комната
Строволос, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 590,000
Земельные участки 1 комната в Лакатамия, Кипр
Земельные участки 1 комната
Лакатамия, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 600,000
Земельные участки 1 комната в Никосия, Кипр
Земельные участки 1 комната
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 439,000
Земельные участки 1 комната в Строволос, Кипр
Земельные участки 1 комната
Строволос, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 550,000
Земельные участки 1 комната в Строволос, Кипр
Земельные участки 1 комната
Строволос, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 6,300,000
Земельные участки 1 комната в Никосия, Кипр
Земельные участки 1 комната
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 895,000
Земельные участки 1 комната в Никосия, Кипр
Земельные участки 1 комната
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 540,000
Земельные участки в Строволос, Кипр
Земельные участки
Строволос, Кипр
€ 260,000
Земельные участки в Лакатамия, Кипр
Земельные участки
Лакатамия, Кипр
€ 137,000
Земельные участки в Строволос, Кипр
Земельные участки
Строволос, Кипр
€ 189,000
Земельные участки в Строволос, Кипр
Земельные участки
Строволос, Кипр
€ 185,000
Земельные участки в Никосия, Кипр
Земельные участки
Никосия, Кипр
€ 440,000
Земельные участки 1 комната в Лакатамия, Кипр
Земельные участки 1 комната
Лакатамия, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 239,000
Земельные участки 1 комната в Лакатамия, Кипр
Земельные участки 1 комната
Лакатамия, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 257,050
Земельные участки 1 комната в Лакатамия, Кипр
Земельные участки 1 комната
Лакатамия, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 167,800
Земельные участки 1 комната в Лакатамия, Кипр
Земельные участки 1 комната
Лакатамия, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 267,550
Земельные участки 1 комната в Лакатамия, Кипр
Земельные участки 1 комната
Лакатамия, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 267,550
Земельные участки 1 комната в Лакатамия, Кипр
Земельные участки 1 комната
Лакатамия, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 164,650
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