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Земельные участки в Empa, Кипр

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Konia, Кипр
Земельные участки 1 комната
Konia, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,800,000
Продается земельный участок площадью 100406 кв.м. В Пафосе
Земельные участки 1 комната в Konia, Кипр
Земельные участки 1 комната
Konia, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 36,000
Продается земельный участок площадью 11037 кв.м. В Пафосе
Земельные участки 1 комната в Tremithousa, Кипр
Земельные участки 1 комната
Tremithousa, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 186,000
Продается земельный участок площадью 5352 кв.м. В Пафосе
Земельные участки 1 комната в Empa, Кипр
Земельные участки 1 комната
Empa, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается земельный участок площадью 450 кв.м. В Пафосе. На территории подведена вода, подве…
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