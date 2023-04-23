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Земельные участки с видом на море в demos germasogeias, Кипр

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Земельные участки 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 780,000
Продается земельный участок площадью 1026 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на город. Те…
Земельные участки 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Земельные участки 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 0 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы, на город
Земельные участки 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Земельные участки 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 0 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы, на город
Земельные участки 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Земельные участки 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается земельный участок площадью 0 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы, на город
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