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Земельные участки в demos germasogeias, Кипр

16 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Земельные участки 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается земельный участок площадью 8607 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью по…
Земельные участки 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Земельные участки 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается огорожденный земельный участок площадью 1706 кв.м. В Лимассоле. На территории подв…
Земельные участки 1 комната в Гермасойя, Кипр
Земельные участки 1 комната
Гермасойя, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,100,000
Продается земельный участок, расположенный в городе Лимассоле, в туристической зоне недалеко…
Земельные участки 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Земельные участки 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 125,000
Продается земельный участок площадью 301 кв.м. В Лимассоле. Коэффициент застройки: 0.8Плотно…
Земельные участки 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Земельные участки 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Два уникальных участка расположенные в престижном районе Месовуни, с панорамным видом на мор…
Земельные участки 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Земельные участки 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается земельный участок площадью 257 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
Земельные участки 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Земельные участки 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 590,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 585 кв.м. В Лимассоле. На территории строе…
Земельные участки 1 комната в Гермасойя, Кипр
Земельные участки 1 комната
Гермасойя, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 3200 кв.м. В Лимассоле. Территориальная зона: Т1вКоэффи…
Земельные участки 1 комната в Гермасойя, Кипр
Земельные участки 1 комната
Гермасойя, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается земельный участок площадью 3625 кв.м. В Лимассоле. Территориальная зона: Ka10Коэфф…
Земельные участки 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Земельные участки 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 780,000
Продается земельный участок площадью 1026 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на город. Те…
Земельные участки 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Земельные участки 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 0 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы, на город
Земельные участки 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Земельные участки 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 0 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы, на город
Земельные участки 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Земельные участки 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается земельный участок площадью 0 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы, на город
Земельные участки 1 комната в Гермасойя, Кипр
Земельные участки 1 комната
Гермасойя, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается земельный участок площадью 3222 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на горы. На участке е…
Земельные участки 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Земельные участки 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,280,000
Продается земельный участок площадью 19000 кв.м. В Лимассоле. Территориальная зона: Ka10Коэф…
Земельные участки 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Земельные участки 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается земельный участок площадью 850 кв.м. В Лимассоле. Территориальная зона: Ka8Коэффиц…
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