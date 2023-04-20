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Земельные участки в demos agiou athanasiou, Кипр

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в demos agiou athanasiou, Кипр
Земельные участки 1 комната
demos agiou athanasiou, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на острове Кипр. Покрытие40% Плотность25%
Земельные участки 1 комната в Agios Athanasios, Кипр
Земельные участки 1 комната
Agios Athanasios, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 375 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
Земельные участки 1 комната в Agios Athanasios, Кипр
Земельные участки 1 комната
Agios Athanasios, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 703 кв.м. В Лимассоле. На территории подведена вода, по…
Земельные участки 1 комната в demos agiou athanasiou, Кипр
Земельные участки 1 комната
demos agiou athanasiou, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 530,000
Земельный участок на продажу в районе Агиос Афанасиос. БЕЗ НДС. Зона Kα9 Здание - 40% …
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