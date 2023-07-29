Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Земельные участки
  3. Кипр
  4. Никосия
  5. Dali

Земельные участки в Dali, Кипр

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Земельные участки в Ларнака, Кипр
Земельные участки
Ларнака, Кипр
Продается 962 кв.м. жилой участок в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, с коэффициентом ст…
€ 523,191
Земельные участки 1 комната в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 881 кв.м. В Лимассоле
€ 885,713
Земельные участки в Никосия, Кипр
Земельные участки
Никосия, Кипр
Engomi Plots No. 12 is a building plot for sale in Nicosia, the capital of Cyprus. The plot …
€ 172,550
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 12041 кв.м. В Лимассоле. На территории подведена вода, …
€ 597,110
Земельные участки 1 комната в Delikipos, Кипр
Земельные участки 1 комната
Delikipos, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1612 кв.м. В Ларнаке
€ 74,639
Земельные участки в Никосия, Кипр
Земельные участки
Никосия, Кипр
Продается земельный участок площадью 979 кв.м. В Никосии
€ 537,399
Земельные участки 1 комната в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 885 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€ 422,754
Земельные участки в Орунта, Кипр
Земельные участки
Орунта, Кипр
For sale 646 sq.m. plot in Ekali - Limassol province, with a building factor of 80% and a co…
€ 267,682
Земельные участки 1 комната в Evrychou, Кипр
Земельные участки 1 комната
Evrychou, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок рядом с Кикским монастырем, площадью 1230 кв.м на острове Кипр. …
€ 109,470
Земельные участки 1 комната в Livadia, Кипр
Земельные участки 1 комната
Livadia, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 524 кв.м. В Ларнаке. На территории подведена вода, подв…
€ 149,277
Земельные участки в Ларнака, Кипр
Земельные участки
Ларнака, Кипр
Земельный участок 600 т продается.м в Паралимни - провинция Фамагуста, с коэффициентом строи…
€ 99,814
Земельные участки в Орунта, Кипр
Земельные участки
Орунта, Кипр
For sale 533 sq.m. residential plot in Agios Athanasios - Limassol province, with a building…
€ 296,718
Realting.com
Перейти