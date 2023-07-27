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Земельные участки в Айя-Напа, Кипр

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Айя-Напа, Кипр
Земельные участки 1 комната
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3963 кв.м. В Айя-Напе. На территории подведена вода, по…
€ 3,150,000
Realting.com
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