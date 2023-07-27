Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Земельные участки
  3. Турецкая Республика Северного Кипра
  4. Кирения
  5. Athienou

Земельные участки в Athienou, Кипр

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Athienou, Кипр
Земельные участки 1 комната
Athienou, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4683 кв.м. В Ларнаке
€ 85,000
Земельные участки 1 комната в Athienou, Кипр
Земельные участки 1 комната
Athienou, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4683 кв.м. В Ларнаке
€ 85,000
Realting.com
Перейти