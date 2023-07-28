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Земельные участки в Арадиппоу, Кипр

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Арадиппоу, Кипр
Земельные участки 1 комната
Арадиппоу, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 640 кв.м. В Ларнаке. На территории подведена вода, подв…
€ 160,000
Земельные участки 1 комната в Арадиппоу, Кипр
Земельные участки 1 комната
Арадиппоу, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. В Ларнаке. На территории подведена вода, подв…
€ 180,000
Земельные участки 1 комната в Арадиппоу, Кипр
Земельные участки 1 комната
Арадиппоу, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 950 кв.м. В Ларнаке. На территории подведена вода, подв…
€ 200,000
Земельные участки 1 комната в Livadia, Кипр
Земельные участки 1 комната
Livadia, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 524 кв.м. В Ларнаке. На территории подведена вода, подв…
€ 150,000
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