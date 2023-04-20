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Земельные участки с видом на море в Задарская жупания, Хорватия

2 объекта найдено
Земельные участки в Opcina Preko, Хорватия
Земельные участки
Opcina Preko, Хорватия
€ 5,700,000
Продается уникальный участок площадью 55000 м2, расположенный в первом ряду от моря на одном…
Земельные участки в Паг, Хорватия
Земельные участки
Паг, Хорватия
€ 155,000
Продается участок под застройку площадью 830 м2, расположенный в очень привлекательном месте…
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