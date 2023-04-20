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Хорватия
Задарская жупания
Земельные участки в Задарская жупания, Хорватия
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50 объектов найдено
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Земельные участки
Dinjiska, Хорватия
1 272 м²
€ 209,000
Land (Residential purpose), view, near the sea, island of Pag, 1,272 m2 A building plot of 1…
Земельные участки
Opcina Posedarje, Хорватия
737 м²
€ 62,645
Residential building plot near Posedarje, 737 m2 Residential construction land for sale not …
Земельные участки
Opcina Posedarje, Хорватия
678 м²
€ 57,630
Residential building plot near Posedarje, 678 m2 Residential construction land for sale not …
Земельные участки
Opcina Posedarje, Хорватия
635 м²
€ 53,975
Residential building plot near Posedarje, 690 m2 Residential construction land for sale not …
Земельные участки
Opcina Posedarje, Хорватия
601 м²
€ 51,085
Residential construction land for sale not far from Posedarje (4km).The plot is of a regular…
Земельные участки
Opcina Posedarje, Хорватия
609 м²
€ 51,765
Residential building plot near Posedarje, 609 m2 Residential construction land for sale not …
Земельные участки
Opcina Posedarje, Хорватия
635 м²
€ 53,975
Residential building plot near Posedarje, 635 m2 Residential construction land for sale not …
Земельные участки
Crno, Хорватия
1 913 м²
€ 498,000
Строительный участок ( M ) с видом на море и город, 1913 м2, Задар На окраине города Задар н…
Земельные участки
Opcina Privlaka, Хорватия
1 019 м²
€ 199,000
Строительный участок, Привлака, Задар, 1 019 м2, 300 м до моря В тихой обстановке частных ви…
Земельные участки
Zaton, Хорватия
2 885 м²
€ 318,000
I25256 Ulice
Земельные участки
Opcina Sukosan, Хорватия
3 386 м²
€ 2,708,801
Земля под застройку, Сукошан, Задар, Первый ряд к морю, 3386 м2 Редкая возможность в Сукошан…
Земельные участки
Jasenice, Хорватия
36 092 м²
€ 902,300
Jasenice, Сельскохозяйственная земля ок. 36.092 м2, за пределами зоны строительства, но прим…
Земельные участки
Zemunik Donji, Хорватия
20 705 м²
€ 321,000
Земуник, недалеко от Задара, стройплощадки и сельскохозяйственные угодья, 20 705 м2 В непоср…
Земельные участки
Brisevo, Хорватия
7 343 м²
€ 403,860
Строительный участок для жилых помещений, Инвестиции, Бришево-Задар, 7,358 м2 В городе Брише…
Земельные участки
Murvica, Хорватия
5 756 м²
€ 231,000
Строительный участок, Промышленная зона, Мурвица, 5756 м2 В промышленной зоне Мурвицы, у вхо…
Земельные участки
Opcina Preko, Хорватия
€ 5,700,000
Продается уникальный участок площадью 55000 м2, расположенный в первом ряду от моря на одном…
Земельные участки
Паг, Хорватия
€ 155,000
Продается участок под застройку площадью 830 м2, расположенный в очень привлекательном месте…
Земельные участки
Opcina Novigrad, Хорватия
2 830 м²
€ 353,750
Новиград Задарский, Продается участок под застройку 2830 м2 в Новиграде в жилом комплексе Ц…
Земельные участки
Opcina Preko, Хорватия
€ 100,000
Продаэцкая строительная участок, расположенный на одном из западарского архипелага. Участок …
Земельные участки
Сали, Хорватия
572 м²
€ 110,000
Участок под застройку, первый ряд к морю, Брбинь, Дуги Оток, 572 м2 На Дуги Оток в Брбине, в…
Земельные участки
Kozino, Хорватия
1 331 м²
€ 119,000
Кожа Сельскохозяйственная земля площадью 1331 м2 недалеко от города Кожино, на которой нахо…
Земельные участки
Crno, Хорватия
372 м²
€ 199,000
Строительный участок, 150 м от моря, Задар, Карма, 372 м2 В Арбанаси, Задар, строительный уч…
Земельные участки
Soline, Хорватия
5 000 м²
€ 500,000
Дуги оток, Солине, продаем участок под застройку 5000м2, в 90м от моря и с открытым видом на…
Земельные участки
Sutomiscica, Хорватия
623 м²
€ 87,000
Building plot, M purpose, 250 m from the sea, Ugljan island, 623 m2 On the island of Ugljen,…
Земельные участки
Sutomiscica, Хорватия
766 м²
€ 107,000
Building plot, M purpose, 250 m from the sea, Ugljan island, 766 m2On the island of Ugljen, …
Земельные участки
Opcina Posedarje, Хорватия
1 000 м²
€ 60,000
Building land for residential use, 1000 m2, Slivnica, PosedarjeIn the town of Slivnica, not …
Земельные участки
Opcina Razanac, Хорватия
475 м²
€ 47,500
Участок под застройку, вид на море, жилое помещение, 475 м3, Ртина, Ражанац. В городе Ртина,…
Земельные участки
Opcina Razanac, Хорватия
821 м²
€ 98,500
Građevinsko zemljište, pogled na more, ograđeno, 821 m2, Rtina, RažanacU mjestu Rtina, nepos…
Земельные участки
Вир, Хорватия
9 287 м²
€ 836,000
Земля под застройку для туристических целей расположена в юго-западной части острова Вир нед…
Земельные участки
Tkon, Хорватия
982 м²
€ 324,060
Строительный участок 982м2, первый ряд к морю, Ткон, остров Пасман Строительный участок 982м…
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