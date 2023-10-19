Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Земельные участки
  3. Хорватия
  4. Водице

Земельные участки в Водице, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Водице, Хорватия
Земельные участки
Водице, Хорватия
Площадь 6 607 м²
Сельскохозяйственные угодья 6607м2, Водице Сельскохозяйственные угодья общей площадью 6607 м…
€132,140
Realting.com
Перейти