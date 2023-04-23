Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Сплитско-Далматинская жупания
  4. Grad Vis
  5. Вис

Земельные участки в Вис, Хорватия

2 объекта найдено
Земельные участки в Rukavac, Хорватия
Земельные участки
Rukavac, Хорватия
304 м²
€ 169,000
Проект виллы расположен на участке площадью 304 м2 и сразу готов к строительству с действующ…
Земельные участки в Rukavac, Хорватия
Земельные участки
Rukavac, Хорватия
1 224 м²
€ 110,160
VIS, RUKAVAC - земля под застройку 1220 м2 300 м от моря по воздуху или 800 м по дороге Кр…
Realting.com
Перейти