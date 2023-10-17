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Земельные участки в Вараждинская жупания, Хорватия

2 объекта найдено
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus в Majerje, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus
Majerje, Хорватия
Площадь 60 000 м²
I26248 Шпортская улица
€700,000
Земельные участки в Вараждин, Хорватия
Земельные участки
Вараждин, Хорватия
Площадь 4 835 м²
I25746 Optujska ulica
€530,000
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