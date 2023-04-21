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Земельные участки в Паг, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Bosana, Хорватия
Земельные участки
Bosana, Хорватия
2 978 м²
€ 505,000
Земля под застройку, 5 м до моря с открытым видом на море, 2978 м2, остров Паг Земля под зас…
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