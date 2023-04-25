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Земельные участки в Супетар, Хорватия

11 объектов найдено
Земельные участки в Супетар, Хорватия
Земельные участки
Супетар, Хорватия
540 м²
€ 195,000
Брач, Супетар, участок под застройку 540 м2, в центре Супетара с проектом и действующим разр…
Земельные участки в Супетар, Хорватия
Земельные участки
Супетар, Хорватия
928 м²
€ 260,000
Брач, Супетар, участок под застройку 928 м2 для строительства жилого дома. Подготовлен конц…
Земельные участки в Супетар, Хорватия
Земельные участки
Супетар, Хорватия
2 064 м²
€ 268,320
Брач, Супетар, участок под застройку 2.064 м2, рядом с асфальтированной дорогой, для строите…
Земельные участки в Mirca, Хорватия
Земельные участки
Mirca, Хорватия
€ 1,600,000
Прдается участок под застройку, расположенный менее чем в 5 км от паромного порта в г.Супета…
Земельные участки в Супетар, Хорватия
Земельные участки
Супетар, Хорватия
€ 1,000,000
Продается участок под застройку 924 м2 расположенный в привлекательном месте на острове Брач…
Земельные участки в Mirca, Хорватия
Земельные участки
Mirca, Хорватия
€ 460,000
Продается сельскохозяйственный участок площадью 20000 м2, расположенный в тихом привлекатель…
Земельные участки в Супетар, Хорватия
Земельные участки
Супетар, Хорватия
468 м²
€ 90,000
Сплитска, Брач - участок под застройку 468м2Продается участок под застройку, расположенный п…
Земельные участки в Mirca, Хорватия
Земельные участки
Mirca, Хорватия
2 694 м²
€ 94,290
Брач, Супетар, Мирца, сельскохозяйственная земля 2694 м2. Этот сельскох…
Земельные участки в Супетар, Хорватия
Земельные участки
Супетар, Хорватия
4 000 м²
€ 800,000
Земельные участки в Супетар, Хорватия
Земельные участки
Супетар, Хорватия
9 354 м²
€ 1,403,100
Брач, Супетар, привлекательная земля под застройку с видом на море Площадь участка: 9.354м2…
Земельные участки в Mirca, Хорватия
Земельные участки
Mirca, Хорватия
20 000 м²
€ 340,000
Брач, Супетар - Мирца, район Планиковац.Сельскохозяйственная земля 20 000 м2 с открытым видо…
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