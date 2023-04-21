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Земельные участки в Стариград, Хорватия

2 объекта найдено
Земельные участки в Стариград, Хорватия
Земельные участки
Стариград, Хорватия
499 м²
€ 55,000
Хвар, Стари град, Участок под застройку 499м2 с видомна Староградскую Увалу. Все соединения …
Земельные участки в Стариград, Хорватия
Земельные участки
Стариград, Хорватия
20 500 м²
€ 779,000
Стари Град, залив Завала, сельскохозяйственные угодья и лес, первый ряд до моря около 20500 …
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