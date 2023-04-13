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Купить земельный участок с видом на море в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

5 объектов найдено
Земельные участкив Milna, Хорватия
Земельные участки
Milna, Хорватия
€ 330,000
Продается строительный участок, расположенный на холме недалеко от Милны, всего в 200 м от м…
Земельные участкив Трогир, Хорватия
Земельные участки
Трогир, Хорватия
€ 400,000
Продается привлекательный участок под застройку 2362 м2, расположенный недалеко от Трогира, …
Земельные участкив Podaca, Хорватия
Земельные участки
Podaca, Хорватия
4 000 м²
€ 1,000,000
Градац - Подаца, участок под застройку.Продается красивый земельный участок под застройку у …
Земельные участкив Poljica, Хорватия
Земельные участки
Poljica, Хорватия
53 426 м²
€ 1,175,372
Марина - Винише. Сельскохозяйственная земля 53 426 м2. Сельскохозяйственная земля у моря, п…
Земельные участкив Grohote, Хорватия
Земельные участки
Grohote, Хорватия
1 270 м²
€ 130,000
SOLTA ROGAC - 1st row to the sea At the ferry port, the first plot by the sea. Land zone T1 …
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