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Realting.com
Хорватия
Сплитско-Далматинская жупания
Купить земельный участок в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
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236 объектов найдено
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Земельные участки
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
€ 1,800,000
Отличная инвестиционная возможность! Продается просторный земельный участок, площадью 10 000…
Земельные участки
Макарска, Хорватия
Цена по запросу
Продается строительный участокплощадью 10 000 м2, расположенной в пригороде Макарски в перво…
Земельные участки
Sutivan, Хорватия
€ 650,000
Продать привекателный сельско хозяйствоний участок, расположенный на склон хольма на страве …
Земельные участки
Kastel Novi, Хорватия
880 м²
€ 130,000
Каштель Стари, над шоссе, участок под застройку ок. 880 м2, зона М1, под строительство жилог…
Земельные участки
Drvenik Veliki, Хорватия
1 780 м²
€ 62,300
Трогир, Дрвеник Велики, сельскохозяйственная земля 1780м2, ПЕРВЫЙ РЯД К МОРЮ. Участок распо…
Земельные участки
Drvenik Veliki, Хорватия
737 м²
€ 25,795
Трогир, Дрвеник Велики, сельскохозяйственная земля 737м2. Участок расположен на южной сторо…
Земельные участки
Nerezisca, Хорватия
1 098 м²
€ 90,000
Строительный участок Нережишча, Брач, 1098 м2 Этот привлекательный строительный участок обще…
Земельные участки
Marina, Хорватия
1 123 м²
€ 168,450
Марина, Винишче, строительный участок 1123м2. Земля расположена ок. 300 м от побережья с вид…
Земельные участки
Drvenik Veliki, Хорватия
1 259 м²
€ 44,065
Трогир, Дрвеник Велики, сельскохозяйственная земля 1259м2. Участок расположен на западной с…
Земельные участки
celina, Хорватия
32 000 м²
Цена по запросу
Челин проектОн расположен в 5 км от города Омиш рядом со старой деревней Челина, в 500 м от …
Земельные участки
Slatine, Хорватия
426 м²
€ 140,000
Чиово, Слатине, участок под застройку 426 м2, зона М1 для строительства жилого дома. Рядом …
Земельные участки
Солин, Хорватия
240 м²
€ 242,000
Земельные участки
Sutivan, Хорватия
1 195 м²
€ 95,600
Brač, Sumartin Участок под застройку 1195 м2 правильной формы, абсолютно ровный. С земли от…
Земельные участки
Okrug Gornji, Хорватия
1 900 м²
€ 570,000
Чиово, Округ Горни, участок под застройку ок. 1900 м2. Учитывая площадь, он предлагает разл…
Земельные участки
Kastel Gomilica, Хорватия
993 м²
€ 150,000
Участок под застройку в зоне М1, расположенный в Каштель Сучурак, площадью 993 м2 Этот участ…
Земельные участки
Mirca, Хорватия
€ 1,600,000
Прдается участок под застройку, расположенный менее чем в 5 км от паромного порта в г.Супета…
Земельные участки
Postira, Хорватия
€ 500,000
Продаётся участок площадью 5000 м2 на острове Брач. Земля предназначена для смешанного типа …
Земельные участки
Milna, Хорватия
€ 916,000
Продается участок под застройку, площадью 5230 м2, расположенный в поселке Милна на острове …
Земельные участки
Slatine, Хорватия
€ 270,000
Продается строительный участок площадью 2249 м2, расположенный в тихом месте, в 400 м …
Земельные участки
Супетар, Хорватия
€ 1,000,000
Продается участок под застройку 924 м2 расположенный в привлекательном месте на острове Брач…
Земельные участки
Sutivan, Хорватия
€ 1,300,000
Продается земельный участок площадью 10000 м2 с прекрасным видом на море, расположенный в ти…
Земельные участки
Sutivan, Хорватия
€ 360,000
Продается строительный участок 2000 м2 с видом на море, расположенный в тихом месте в поселк…
Земельные участки
Sutivan, Хорватия
€ 840,000
Продается строительный участок 6000 м2 с видом на море, расположенный в тихом месте в поселк…
Земельные участки
Rogac, Хорватия
€ 159,000
Продается участок под застройку площадью 1019 м2, расположенный во втором ряду от моря в пос…
Земельные участки
Grad Split, Хорватия
€ 203,250
Продается участок под застройку 1355 м2, расположенный в деловой зоне Сплита, районе Камен. …
Земельные участки
Mirca, Хорватия
€ 460,000
Продается сельскохозяйственный участок площадью 20000 м2, расположенный в тихом привлекатель…
Земельные участки
Трогир, Хорватия
€ 730,000
Продается участок под застройку 3629 м2, расположенный в красивом месте недалеко от Трогира,…
Земельные участки
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 749 м2 с прекрасным видом на море, расположенный в тихо…
Земельные участки
Splitska, Хорватия
€ 499,500
For sale building plot with an area of 1660 m2 with a beautiful view of the sea, located i…
Земельные участки
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
€ 1,300,000
Продается участок под застройку, расположенный в первом ряду от моря на северной стороне ост…
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