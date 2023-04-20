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Хорватия
Сплитско-Далматинская жупания
Grad Split
Земельные участки в Сплит, Хорватия
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6 объектов найдено
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Земельные участки
Grad Split, Хорватия
€ 4,700,000
For sale a unique building plot in Split, located near the center, the sea and all the neces…
Земельные участки
Grad Split, Хорватия
1 902 м²
€ 448,000
Stobreč, Podstrana Земля под застройку 1902 м2 для строительства 2 вилл площадью ок. 350 м2…
Земельные участки
Grad Split, Хорватия
5 636 м²
€ 3,950,000
SPLIT, TRSTENIK, земля под застройку, предприятия общественного питания и туристического наз…
Земельные участки
Grad Split, Хорватия
3 447 м²
€ 758,340
Сплит, окрестности, участок под застройку 3447 м2, подходящий для различных целей. Располож…
Земельные участки
Grad Split, Хорватия
5 000 м²
€ 1,500,000
Сплит, восточная часть города, земля смешанной застройки, 5000 м2, смешанная зона, в основно…
Земельные участки
Grad Split, Хорватия
1 028 м²
€ 180,000
СПЛИТ, КАМЕНЬ, участок под застройку М1 1028м2 правильной формы (прямоугольник) с подъездной…
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