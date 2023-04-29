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Realting.com
Хорватия
Сплитско-Далматинская жупания
Солин
Земельные участки в Солин, Хорватия
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13 объектов найдено
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Земельные участки
Солин, Хорватия
240 м²
€ 242,000
Земельные участки
Солин, Хорватия
4 988 м²
€ 750,000
Сплит, Скалице - Турска кула Земельный участок 4988м2 на продажу. Участок расположен в зон…
Земельные участки
Солин, Хорватия
636 м²
€ 130,000
Солин, продаем участок под застройку 636м2 с узаконенным домом 45м2. Земля огорожена, имеет…
Земельные участки
Солин, Хорватия
1 215 м²
€ 206,550
Участок под застройку 1215м2 Солин, район Гашпини.Участок расположен в зоне М2 - смешанное и…
Земельные участки
Солин, Хорватия
1 741 м²
€ 296,000
Солин, продаем участок под застройку прямоугольной формы 1741м2. К участку ведет асфальтиров…
Земельные участки
Солин, Хорватия
1 423 м²
€ 199,000
Солин, Свети Кайо, мы продаем участок под застройку 1423 м2, который состоит из 2 участков, …
Земельные участки
Солин, Хорватия
3 787 м²
€ 990,000
Солин, Св. Земля под застройку Kajo 3787 м2 в зоне М1, для строительства жилого/многоквартир…
Земельные участки
Солин, Хорватия
10 848 м²
€ 1,844,160
Солин, МетеризЗемельный участок 10 848м2 на продажу в смешанной зоне.Участок расположен вдол…
Земельные участки
Солин, Хорватия
1 800 м²
€ 450,000
Солин, Донья Страна, продается участок под жилую застройку 1800 м2, 2-й ряд над дорогой, отк…
Земельные участки
Солин, Хорватия
2 104 м²
€ 210,400
Каштела, Каштел Сућурац, смешанный участок под застройку вдоль Адриатического шоссе, площадь…
Земельные участки
Rupotine, Хорватия
1 715 м²
€ 222,950
Solin, gornje Rupotine - строительный участокучасток под застройку 1715м2 на продажу.На учас…
Земельные участки
Солин, Хорватия
1 057 м²
€ 200,000
Solin, Dolac Čovinac- земля под застройкуЗемельный участок 1057м2 на продажу.Зона М1Электрич…
Земельные участки
Rupotine, Хорватия
1 552 м²
€ 313,000
Solin, Mezanovci, участок под застройку 1552м2 вдоль асфальтированной дороги со всей инфраст…
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