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Земельные участки в Сисацко-Мославинская жупания, Хорватия

2 объекта найдено
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Train в Кутина, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Train
Кутина, Хорватия
Площадь 33 165 м²
ПРОДАЖА, КУТИНА, СТРОИТЕЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ 33 165 м2 ПРОЕКТ ЖИЛЬЯ ЖИЛЬЯ Жилой строительный участок …
€2,35 млн
Земельные участки с подведенным электричеством, с Train в Novo Pracno, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с Train
Novo Pracno, Хорватия
Площадь 26 000 м²
ПРОДАЖА, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗЕМЛЯ, 26 000 м2, SISAK-ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА. На земле есть вся возможн…
€1,04 млн
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