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Земельные участки в Шибеник, Хорватия

3 объекта найдено
Земельные участки в Шибеник, Хорватия
Земельные участки
Шибеник, Хорватия
€ 700,000
Продается участок под застройку, расположенный в 200 м от моря на Шибенской Ривьере, в непос…
Земельные участки в Шибеник, Хорватия
Земельные участки
Шибеник, Хорватия
€ 6,000,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА! Продается уникальный участок площадью 8500 м2, расположенный…
Земельные участки в Шибеник, Хорватия
Земельные участки
Шибеник, Хорватия
3 250 м²
€ 260,000
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