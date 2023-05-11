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Земельные участки в Sesvete, Хорватия

5 объектов найдено
Земельные участки в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Земельные участки
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Площадь 3 491 м²
€ 250,000
Земельные участки в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Земельные участки
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Площадь 1 334 м²
€ 150,000
Земельные участки в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Земельные участки
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Площадь 448 м²
€ 179,000
Земельные участки в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Земельные участки
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Площадь 3 535 м²
€ 130,000
Земельные участки в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Земельные участки
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Площадь 831 м²
€ 49,500
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