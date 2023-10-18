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Земельные участки в Риека, Хорватия

4 объекта найдено
Земельные участки с подведенным электричеством в Риека, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством
Риека, Хорватия
Площадь 3 923 м²
ПРОДАЖА, RIJEKA-RUJEVICA, ЗДАЧА ЗЕМЛИ 3.923m2, RESIDENTIALЗемля расположена в красивом, слег…
€710,000
Земельные участки с подведенным электричеством, с Fenced в Риека, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с Fenced
Риека, Хорватия
Площадь 14 200 м²
ПРОДАЖА, ЗДАНИЕ ЗЕМЛИ 14 200 м2, РУЖЕВИКА, РИДЖЕКА. Земля расположена в строительной зоне по…
€2,27 млн
Земельные участки в Риека, Хорватия
Земельные участки
Риека, Хорватия
Площадь 1 348 м²
Строительный участок с видом на море, Кастав, Риека Город Кастав расположен в непосредственн…
€170,000
Земельные участки с подведенным электричеством в Риека, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством
Риека, Хорватия
Площадь 2 505 м²
Земля с видом на море и концептуальным проектом, Риека Земля под застройку общей площадью 25…
€470,000
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