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Хорватия
Приморско-Горанская жупания
Земельные участки в Приморско-Горанская жупания, Хорватия
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18 объектов найдено
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Земельные участки
Риека, Хорватия
14 200 м²
€ 2,272,000
ПРОДАЖА, ЗДАНИЕ ЗЕМЛИ 14 200 м2, РУЖЕВИКА, РИДЖЕКА. Земля расположена в строительной зоне по…
Земельные участки
Кастав, Хорватия
1 348 м²
€ 125,000
Строительный участок с видом на море, Кастав, Риека Город Кастав расположен в непосредственн…
Земельные участки
Sarsoni, Хорватия
1 065 м²
€ 75,000
Строительный участок, 1065 м2, Гаричи, Вишково, Риека Участок под застройку площадью 1065 м2…
Земельные участки
Veli Losinj, Хорватия
1 995 м²
€ 415,000
Участок под застройку в зоне М1 в Вели Лошинь, 1,995 м2 На восточной стороне Вели Лошинь, на…
Земельные участки
Риека, Хорватия
2 505 м²
€ 500,000
Земля с видом на море и концептуальным проектом, Риека Земля под застройку общей площадью 25…
Земельные участки
Нови-Винодолски, Хорватия
856 м²
€ 150,000
Цриквеница-Винодол Ривьера Продаются 2 красивых, небольших урбанизированных участка в зоне …
Земельные участки
Krk, Хорватия
9 657 м²
€ 1,351,980
Земля под застройку для туристических целей T2 в городе Крк, Политин, 9 657 м2 Земля, распол…
Земельные участки
Stari Laz, Хорватия
14 683 м²
€ 85,000
Land, forest, 14,683 m2 Stari Laz, Ravna Gora The land area of 14,683 m2 is located in the…
Земельные участки
Jelenje, Хорватия
2 188 м²
€ 105,000
Земля под застройку, 2188 м2, Еленье, Риека Земля под застройку 2188 м2 находится в Еленье. …
Земельные участки
Jurdani, Хорватия
1 560 м²
€ 60,000
Земля под застройку в холмистом лесу, 1.560 м2, Матулджи Просторная земля под застройку расп…
Земельные участки
Нови-Винодолски, Хорватия
778 м²
€ 150,000
КУПИТЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО СТРАНЫ, НОВИ ВИНОДОЛЬСКИЙ Продажа земельных участков в отличном месте …
Земельные участки
Нови-Винодолски, Хорватия
657 м²
€ 130,000
КУПИТЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО, НОВИ ВИНОДОЛЬСКИЙ Земля на продажу в отличном месте в Нови Винодольск…
Земельные участки
Hlevci, Хорватия
22 591 м²
€ 115,000
Строительство и сельскохозяйственные угодья Земля 22 591 м2, из которых 9 365,37 м2 - строи…
Земельные участки
Бакар, Хорватия
2 793 м²
Цена по запросу
медь Уникальная земля под застройку общей площадью 2900 м2 в центре, на побережье, в самом …
Земельные участки
Мали-Лошинь, Хорватия
400 000 м²
Цена по запросу
Остров в северной Адриатике Общая площадь: 400 000 м2. Есть 2 острова для продажи. 1-й остро…
Земельные участки
Banjol, Хорватия
990 м²
€ 100,000
Земля под застройку, остров Раб, 990 м2 Земля 990 м2 расположена на Рабе в Банжоле. Он предн…
Земельные участки
Врбовско, Хорватия
25 061 м²
€ 39,190
I19645
Земельные участки
Pobri, Хорватия
Цена по запросу
On sale is a building land for business and residential purposes (M2), total area of 6524 …
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