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Земельные участки в Пореч, Хорватия

3 объекта найдено
Земельные участки в Пореч, Хорватия
Земельные участки
Пореч, Хорватия
Площадь 8 289 м²
Пореч, в небольшом городке в 17 км от Пореча и первых пляжей, находится большой участок под …
€879,000
Земельные участки в Пореч, Хорватия
Земельные участки
Пореч, Хорватия
В Порече продаются земельные участки, в земельной книге они классифицируются как виноградник…
€340,500
Земельные участки в Пореч, Хорватия
Земельные участки
Пореч, Хорватия
Продается участок под застройку 1028 м2. Земельный участок расположен на расстоянии 1,2 км о…
€400,000
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