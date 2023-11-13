ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Земельные участки
Хорватия
Орославье
Земельные участки в Орославье, Хорватия
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Земельные участки
Kastel Gomilica, Хорватия
2 812 м²
Каштел Сућурац, земля под застройку общей площадью 2.812 м2 (4 участка), расположенная чуть …
€360,000
Рекомендовать
Земельные участки с bus
Lucko, Хорватия
8 538 м²
I25120 Улица Хрватская бранителья
€854,000
Рекомендовать
Земельные участки с подведенным электричеством
Orebic, Хорватия
1 658 м²
Земля под застройку с видом на море, Подгорье, Оребич Площадь 1658 м2 расположена в Подгорье…
€207,500
Рекомендовать
Земельные участки
Rogac, Хорватия
1 235 м²
Шолта, Грохоте, участок под застройку 1235 м2 для строительства жилого дома, дачного дома с …
€197,600
Рекомендовать
Земельные участки
Postup, Хорватия
158 155 м²
Пелешац, сельскохозяйственные угодья площадью 158 515 м2 (в природе леса) на высоком плато н…
€950,000
Рекомендовать
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus
Загреб, Хорватия
900 м²
I07018
€54,067
Рекомендовать
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Fenced
Opcina Stubicke Toplice, Хорватия
20 000 м²
I26252 Стрмечка улица
€1,10 млн
Рекомендовать
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus
Водице, Хорватия
875 м²
Земельный участок с видом на море в Водице, 875 м2 Земля общей площадью 875 м2 расположена в…
€225,000
Рекомендовать
Земельные участки
Zaton, Хорватия
531 м²
Дубровник, Затон Продается урбанизированный участок в зоне М1 общей площадью 531 м2 в бухте…
€350,000
Рекомендовать
Земельные участки
Трогир, Хорватия
3 142 м²
Трогир, Плано, земля под застройку 3142 м2, К-зона, для строительства бизнес-объекта; сервис…
€722,660
Рекомендовать
Земельные участки
Vrsine, Хорватия
1 678 м²
Сегет Врањица. На расстоянии 550 м от моря простирается ок. 1678 м2 земли с прекрасным видом…
€419,500
Рекомендовать
Земельные участки
Bol, Хорватия
Бол на Браче - участок под застройку в привлекательном месте площадью 692 м2. Он расположен …
€340,438
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL