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Земельные участки в Opcina Zemunik Donji, Хорватия

2 объекта найдено
Земельные участки в Zemunik Donji, Хорватия
Земельные участки
Zemunik Donji, Хорватия
20 705 м²
€ 321,000
Земуник, недалеко от Задара, стройплощадки и сельскохозяйственные угодья, 20 705 м2 В непоср…
Земельные участки в Smokovic, Хорватия
Земельные участки
Smokovic, Хорватия
1 440 м²
€ 115,000
Building land for residential use, Murvica, Zadar, 1,440 m2,Not far from Zadar, in the settl…
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