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Земельные участки в Opcina Viskovo, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Sarsoni, Хорватия
Земельные участки
Sarsoni, Хорватия
1 065 м²
€ 75,000
Строительный участок, 1065 м2, Гаричи, Вишково, Риека Участок под застройку площадью 1065 м2…
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