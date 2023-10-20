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Земельные участки в Opcina Tinjan, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Kringa, Хорватия
Земельные участки
Kringa, Хорватия
В красивом месте, вдали от городской суеты среди оливковых рощ, находится участок, на которо…
€620,000
Realting.com
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