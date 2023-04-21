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Земельные участки в община Светвинченат, Хорватия

2 объекта найдено
Земельные участки в Svetvincenat, Хорватия
Земельные участки
Svetvincenat, Хорватия
8 149 м²
€ 407,450
ПРОДАЖА, ЗДАНИЕ ЗЕМЛИ 8 149 м2, ISTRIA – SVETVINČENAT. Три строительных участка для строител…
Земельные участки в Svetvincenat, Хорватия
Земельные участки
Svetvincenat, Хорватия
3 125 м²
€ 156,000
I22737
Realting.com
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