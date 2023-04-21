Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Задарская жупания
  4. Opcina Sveti Filip i Jakov

Земельные участки в Opcina Sveti Filip i Jakov, Хорватия

2 объекта найдено
Земельные участки в Turanj, Хорватия
Земельные участки
Turanj, Хорватия
684 м²
€ 65,000
Земля расположена на участке правильной формы и находится всего в 5 минутах ходьбы от моря. …
Земельные участки в Sveti Filip i Jakov, Хорватия
Земельные участки
Sveti Filip i Jakov, Хорватия
3 537 м²
€ 550,000
Свети Филип и Яков, земельный участок под застройку ок. 3.537 м2, со старым домом (полдома в…
Realting.com
Перейти