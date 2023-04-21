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Земельные участки в Opcina Stupnik, Хорватия

5 объектов найдено
Земельные участки в Donji Stupnik, Хорватия
Земельные участки
Donji Stupnik, Хорватия
4 299 м²
€ 645,000
ПРОДАЕТСЯ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЦЕЛИ, 4 299 м2, БРЕЗОВИКА, БЛИЖАЙШИЙ С ВЫХОДА…
Земельные участки в Gornji Stupnik, Хорватия
Земельные участки
Gornji Stupnik, Хорватия
4 620 м²
€ 600,000
I24530 Горьёступничка
Земельные участки в Gornji Stupnik, Хорватия
Земельные участки
Gornji Stupnik, Хорватия
600 м²
€ 57,000
I24587 Gaj
Земельные участки в Gornji Stupnik, Хорватия
Земельные участки
Gornji Stupnik, Хорватия
7 800 м²
€ 663,000
I24018 Gaj
Земельные участки в Donji Stupnik, Хорватия
Земельные участки
Donji Stupnik, Хорватия
8 500 м²
€ 1,000,000
Lucko Коммерческая земля для коммерческих целей (производства и / или бизнеса) площадью 850…
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