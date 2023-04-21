Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Дубровницко-Неретванская жупания
  4. Opcina Ston

Земельные участки в Opcina Ston, Хорватия

5 объектов найдено
Земельные участки в Hodilje, Хорватия
Земельные участки
Hodilje, Хорватия
535 м²
€ 49,000
Строительный участок, 100 м до моря, 535 м2, Ходилье, Стон, Пелешац Редкая возможность застр…
Земельные участки в Hodilje, Хорватия
Земельные участки
Hodilje, Хорватия
532 м²
€ 49,000
Строительный участок, 100 м до моря, 532 м2, Ходилье, Стон, Пелешац Редкая возможность застр…
Земельные участки в Broce, Хорватия
Земельные участки
Broce, Хорватия
733 м²
€ 55,000
Земля, 150 м до моря, 733 м2, Брошь, Стон Редкая возможность застройки земли в тихой необита…
Земельные участки в Zaton Doli, Хорватия
Земельные участки
Zaton Doli, Хорватия
1 636 м²
€ 237,000
Земельный участок 400 м до моря, 1.636 м2, Затон Доли Возможность для инвестиций в бизнес в …
Земельные участки в Hodilje, Хорватия
Земельные участки
Hodilje, Хорватия
1 067 м²
€ 98,900
2 участка под застройку, 100 м до моря, 1067 м2, Ходилье Редкая возможность для земли, распо…
Realting.com
Перейти