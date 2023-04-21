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Земельные участки в Opcina Smokvica, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Smokvica, Хорватия
Земельные участки
Smokvica, Хорватия
1 653 м²
€ 510,000
Корчула, северная сторона, участок под застройку 1653 м2 в первом ряду от моря, с действующи…
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