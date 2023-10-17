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Земельные участки в Opcina Slivno, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Kremena, Хорватия
Земельные участки
Kremena, Хорватия
Площадь 42 253 м²
Сельскохозяйственные угодья с возможностью строительства, Сливно В небольшом городке Туштева…
€845,060
Realting.com
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