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Хорватия
Сплитско-Далматинская жупания
Opcina Selca
Земельные участки в Opcina Selca, Хорватия
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5 объектов найдено
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Земельные участки
Selca, Хорватия
€ 1,250,000
Продается земельный участок под застройку, расположенный в привлекательном месте на южной ст…
Земельные участки
Povlja, Хорватия
€ 1,400,000
An attractive plot of 2000 m2 for sale, located in a beautiful coastal village, just 150 met…
Земельные участки
Povlja, Хорватия
2 640 м²
€ 1,240,800
Повля, Брач - участок под застройку 2640 м2 расположен в смешанном жилом районе недалеко от …
Земельные участки
Povlja, Хорватия
2 700 м²
€ 1,950,000
Брач, Повля Красивый участок под застройку 2700 м2 в первом ряду от моря. На участке можно …
Земельные участки
Selca, Хорватия
349 м²
€ 90,000
Брач, Сельца, земля под застройку 349 м2 с разрешением на строительство роскошной 5-звездочн…
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