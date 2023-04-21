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Земельные участки в Opcina Ravna Gora, Хорватия

2 объекта найдено
Земельные участки в Stari Laz, Хорватия
Земельные участки
Stari Laz, Хорватия
14 683 м²
€ 85,000
Land, forest, 14,683 m2 Stari Laz, Ravna Gora The land area of ​​14,683 m2 is located in the…
Земельные участки в Hlevci, Хорватия
Земельные участки
Hlevci, Хорватия
22 591 м²
€ 115,000
Строительство и сельскохозяйственные угодья Земля 22 591 м2, из которых 9 365,37 м2 - строи…
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