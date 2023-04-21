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Земельные участки в Opcina Pucisca, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Pucisca, Хорватия
Земельные участки
Pucisca, Хорватия
420 м²
€ 70,000
БРАЧ, ПУЧИША Земля под застройку 420 м2 с разрешением на строительство для строительства зд…
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