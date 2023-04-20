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Земельные участки в Opcina Primosten, Хорватия

6 объектов найдено
Земельные участки в Primosten, Хорватия
Земельные участки
Primosten, Хорватия
€ 770,000
Продается строительный участок 7000 м2 в пртигороде Примоштена, поселке Везац, в 2 км от мор…
Земельные участки в Primosten, Хорватия
Земельные участки
Primosten, Хорватия
€ 320,000
Продается земельный участок 4000 м2 с прекрасным панорамным видом, расположенный в тихом мес…
Земельные участки в Primosten, Хорватия
Земельные участки
Primosten, Хорватия
€ 720,000
Продается земельный участок 1100 м2, расположенный в привлекательном месте в пригороде Примо…
Земельные участки в Primosten, Хорватия
Земельные участки
Primosten, Хорватия
€ 560,000
Продается участок под застройку, площадью 1400 м2, расположенный недалеко от Примоштена, все…
Земельные участки в Primosten, Хорватия
Земельные участки
Primosten, Хорватия
1 300 м²
€ 429,000
Примоштен, первый ряд от моря Земля под застройку 1200 м2, первый ряд от моря, под строител…
Земельные участки в Podgreben, Хорватия
Земельные участки
Podgreben, Хорватия
1 050 м²
€ 110,000
Земля с разрешением на строительство виллы с бассейном, 2419 м2, Примостен Земля под застрой…
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