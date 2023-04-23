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Земельные участки с видом на море в Opcina Preko, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Opcina Preko, Хорватия
Земельные участки
Opcina Preko, Хорватия
€ 5,700,000
Продается уникальный участок площадью 55000 м2, расположенный в первом ряду от моря на одном…
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