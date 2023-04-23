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Земельные участки в Opcina Preko, Хорватия

4 объекта найдено
Земельные участки в Opcina Preko, Хорватия
Земельные участки
Opcina Preko, Хорватия
€ 5,700,000
Продается уникальный участок площадью 55000 м2, расположенный в первом ряду от моря на одном…
Земельные участки в Sutomiscica, Хорватия
Земельные участки
Sutomiscica, Хорватия
623 м²
€ 87,000
Building plot, M purpose, 250 m from the sea, Ugljan island, 623 m2 On the island of Ugljen,…
Земельные участки в Sutomiscica, Хорватия
Земельные участки
Sutomiscica, Хорватия
766 м²
€ 107,000
Building plot, M purpose, 250 m from the sea, Ugljan island, 766 m2On the island of Ugljen, …
Земельные участки в Углян, Хорватия
Земельные участки
Углян, Хорватия
1 321 м²
€ 235,000
Строительство жилой земли, 100 м от моря, Углян, 1.321 м2 Земля под застройку общей площадью…
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