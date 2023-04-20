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Земельные участки в Opcina Postira, Хорватия

2 объекта найдено
Земельные участки в Postira, Хорватия
Земельные участки
Postira, Хорватия
€ 500,000
Продаётся участок площадью 5000 м2 на острове Брач. Земля предназначена для смешанного типа …
Земельные участки в Postira, Хорватия
Земельные участки
Postira, Хорватия
€ 550,000
Продается участок под застройку, площадью 2700 м2, расположенный в приморском городке Постир…
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