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Земельные участки в Opcina Policnik, Хорватия

2 объекта найдено
Земельные участки в Brisevo, Хорватия
Земельные участки
Brisevo, Хорватия
7 343 м²
€ 403,860
Строительный участок для жилых помещений, Инвестиции, Бришево-Задар, 7,358 м2 В городе Брише…
Земельные участки в Murvica, Хорватия
Земельные участки
Murvica, Хорватия
5 756 м²
€ 231,000
Строительный участок, Промышленная зона, Мурвица, 5756 м2 В промышленной зоне Мурвицы, у вхо…
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