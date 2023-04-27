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Земельные участки в Opcina Podstrana, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в мужска 12, Хорватия
Земельные участки
мужска 12, Хорватия
1 623 м²
€ 1,000,000
Подстрана, Грлевац, мы являемся эксклюзивным посредником в продаже земли под застройку 1623 …
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