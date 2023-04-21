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Земельные участки в Opcina Podgora, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Zivogosce, Хорватия
Земельные участки
Zivogosce, Хорватия
3 102 м²
€ 465,000
Land (M1), 200 m from the sea, unobstructed view, 3,102 m2, Živogošće The mixed-use building…
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